82 yaş ortalaması olan Ordu'nun Gölköy ilçesi, ülkedeki en uzun ömürlü insanların yaşadığı 10 yer arasında gösteriliyor. Halk, Coronavirüs ve diğer hastalıklara karşı sağlıklı yaşamın sırrını üretip tükettikleri organik ürünlere borçlu olduklarını söylüyor. Süt, yoğurt, bal, yumurta, turşu, fındık, ceviz, kabak, fasulye ve kara lahana gibi organik ürünlerle beslenen Gölköylüler, bol oksijenli yayla havasından ve suyundan istifade ediyor.

Şahnez Kuzu (72), "Büyüklerimizden öğrendiğimiz şekilde hep organik beslenmeye çalıştık. Evden çıkmıyorum. Buranın suyu havası güzel" diye konuştu.

Gölköylüler kendi ürettikleri organik besinleri tüketiyor.