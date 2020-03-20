Bugünkü
Takvim

Evde sağlık dönemi!

Coronaya karşı risk grubunda bulunan bu hastaların tedavilerine devam etmek için bir çözüm aradıklarını ifade eden Dr. , evlerde verilen doktorluk hizmetlerinin etkili bir çözüm olabileceğini belirtti.

ABONE OL
Evde sağlık dönemi!

Coronaya karşı risk grubunda bulunan bu hastaların tedavilerine devam etmek için bir çözüm aradıklarını ifade eden Dr. Tayyar Vardar, evlerde verilen doktorluk hizmetlerinin etkili bir çözüm olabileceğini belirtti. Bazı risk gruplarının evde hekimler tarafından tedavi olabileceklerini anlatan Vardar, söyledi: "Coronavirüsüne karşı 60 yaşın üzeri ve kronik hastalıkları olanlar ile kanser tedavisi görenler risk grubunda bulunuyor. Dışarı çıkmanın risk olduğu durumlarda evde bakım hizmetleri iyi bir çözüm imkanı sağlıyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Evde sağlık dönemi!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri