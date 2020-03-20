Evde sağlık dönemi!

Coronaya karşı risk grubunda bulunan bu hastaların tedavilerine devam etmek için bir çözüm aradıklarını ifade eden Dr. Tayyar Vardar, evlerde verilen doktorluk hizmetlerinin etkili bir çözüm olabileceğini belirtti. Bazı risk gruplarının evde hekimler tarafından tedavi olabileceklerini anlatan Vardar, söyledi: "Coronavirüsüne karşı 60 yaşın üzeri ve kronik hastalıkları olanlar ile kanser tedavisi görenler risk grubunda bulunuyor. Dışarı çıkmanın risk olduğu durumlarda evde bakım hizmetleri iyi bir çözüm imkanı sağlıyor."