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Coronavirüs tüm dünyaya yayaldI! Uzmanı hataları ve doğruları açıkladı...

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Coronavirüsün bulaşmasına adeta davetiye çıkaran hatalı alışkanlığı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

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Hatalar doğrular

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kuşoğlu Coronavirüsün bulaşmasına adeta davetiye çıkaran hatalı alışkanlığı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

HATA: 20 SANİYE KURALINA UYMAMAK
DOĞRUSU: Ellerinizi rastgele değil, en az 20 saniye boyunca, yıkamanız çok önemli.

HATA: ELLERİ SIK SIK TEMİZLEMEMEK
DOĞRUSU: Ellerinizi yıkamayı asla ihmal etmeyin.

HATA: 3-4 ADIM MESAFESİNİ KORUMAMAK
DOĞRUSU: Kişilerle aranıza en az 1.5 metre olmalı.

HATA: EŞYALARI ORTAK KULLANMAK
DOĞRUSU: Havlu, çatal, bıçak ve bardak gibi hiçbir kişisel eşyanızı ortak kullanmamanız gerek.

HATA: KİRLİ ELLERLE YÜZE DOKUNMAK
DOĞRUSU: Virüsler yüzde bir hafta boyunca yaşayabiliyorlar. Yüzünüze dokunmayın.

HATA: UYKU DÜZENİNE DİKKAT ETMEMEK
DOĞRUSU: Kaliteli ve yeterli uyku, sağlıklı bir bağışıklık sisteminde anahtar rol üstleniyor.

HATA: EVDE, İŞYERİNDE HİJYENİ AKSATMAK
DOĞRUSU: Evde kapı kolları, armatürler ve lavabolar gibi sık sık kullandığınız yüzeyleri yıkayın. İşyerinde temizlği alkol oranı yüksek olan maddelerle yapmanız çok önemli.

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