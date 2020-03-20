Coronavirüs tüm dünyaya yayaldI! Uzmanı hataları ve doğruları açıkladı...

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kuşoğlu Coronavirüsün bulaşmasına adeta davetiye çıkaran hatalı alışkanlığı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

HATA: 20 SANİYE KURALINA UYMAMAK

DOĞRUSU: Ellerinizi rastgele değil, en az 20 saniye boyunca, yıkamanız çok önemli.

HATA: ELLERİ SIK SIK TEMİZLEMEMEK

DOĞRUSU: Ellerinizi yıkamayı asla ihmal etmeyin.

HATA: 3-4 ADIM MESAFESİNİ KORUMAMAK

DOĞRUSU: Kişilerle aranıza en az 1.5 metre olmalı.

HATA: EŞYALARI ORTAK KULLANMAK

DOĞRUSU: Havlu, çatal, bıçak ve bardak gibi hiçbir kişisel eşyanızı ortak kullanmamanız gerek.

HATA: KİRLİ ELLERLE YÜZE DOKUNMAK

DOĞRUSU: Virüsler yüzde bir hafta boyunca yaşayabiliyorlar. Yüzünüze dokunmayın.

HATA: UYKU DÜZENİNE DİKKAT ETMEMEK

DOĞRUSU: Kaliteli ve yeterli uyku, sağlıklı bir bağışıklık sisteminde anahtar rol üstleniyor.

HATA: EVDE, İŞYERİNDE HİJYENİ AKSATMAK

DOĞRUSU: Evde kapı kolları, armatürler ve lavabolar gibi sık sık kullandığınız yüzeyleri yıkayın. İşyerinde temizlği alkol oranı yüksek olan maddelerle yapmanız çok önemli.