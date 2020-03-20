Coronavirüs tüm dünyaya yayaldI! Uzmanı hataları ve doğruları açıkladı...

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kuşoğlu Coronavirüsün bulaşmasına adeta davetiye çıkaran hatalı alışkanlığı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.
HATA: 20 SANİYE KURALINA UYMAMAK
DOĞRUSU: Ellerinizi rastgele değil, en az 20 saniye boyunca, yıkamanız çok önemli.
HATA: ELLERİ SIK SIK TEMİZLEMEMEK
DOĞRUSU: Ellerinizi yıkamayı asla ihmal etmeyin.
HATA: 3-4 ADIM MESAFESİNİ KORUMAMAK
DOĞRUSU: Kişilerle aranıza en az 1.5 metre olmalı.
HATA: EŞYALARI ORTAK KULLANMAK
DOĞRUSU: Havlu, çatal, bıçak ve bardak gibi hiçbir kişisel eşyanızı ortak kullanmamanız gerek.
HATA: KİRLİ ELLERLE YÜZE DOKUNMAK
DOĞRUSU: Virüsler yüzde bir hafta boyunca yaşayabiliyorlar. Yüzünüze dokunmayın.
HATA: UYKU DÜZENİNE DİKKAT ETMEMEK
DOĞRUSU: Kaliteli ve yeterli uyku, sağlıklı bir bağışıklık sisteminde anahtar rol üstleniyor.
HATA: EVDE, İŞYERİNDE HİJYENİ AKSATMAK
DOĞRUSU: Evde kapı kolları, armatürler ve lavabolar gibi sık sık kullandığınız yüzeyleri yıkayın. İşyerinde temizlği alkol oranı yüksek olan maddelerle yapmanız çok önemli.
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