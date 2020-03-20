Coronavırüs, vaka sayılarının artmasıyla beraber birçok insanda hasta olma korkusu ve panik hali (Koronafobi) hakim. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, bu korkuyu yenmenin yollarını anlattı.

SÜREKLİ TAKIP ETMEYİN

Güncel durum hakkında bilgi sahibi olma isteğiniz gayet normal ve gereklidir. Fakat yalnızca haberleri takip eder ve günlük yaşantınızı olumsuz gelişmelere odaklarsanız bu durum psikolojinizde kalıcı zararlara sebep olabilir.

DOZUNDA TEDBİR ALIN

Yetkili kişilerin önerdiği hijyen kurallarına uymanız ve kişisel temizliğinize dikkat etmeniz yeterlidir. Günde belli el yıkama sayısına ulaşmaya çalışmak, temiz de olsa eşyalara dokunmaktan kaçınmak veya yalnızca faydalı olduğunu düşündüğünüz yiyeceklerin aşırı tüketimi birtakım psikolojik problemlere neden olabilir.

ARAŞTIRIN, SORUN

Belirsizlik ve az bilgi kaygı yaratır. Karşı karşıya olduğunuz tehdidin tam olarak ne olduğunu bilmemeniz paniği tetikleyebilir. DEĞERLENDIRIN

Tedbir amaçlı bir süre sosyal ortamlar yerine evinizde vakit geçirmeniz en doğrusu. Bunu kısıtlama olarak değil fırsat olarak düşünün. Kendinize vakit ayırın.