Uzmanlar açıkladı: İşte coronavirüsten (Kovid-19) korunmanın 3 altın kuralı

Çin'de ortaya çıkan ve ölümlere sebep olan coronavirüs'ten korunmanın 3 altın kuralı bulunuyor. Uzmanlar iyi uyku, iyi ve düzenli beslenme ile hijyenin önemine dikkat çekiyor.
Çin'de ortaya çıkan ve ölümlere sebep olan coronavirüs'ten korunmanın 3 altın kuralı bulunuyor. Uzmanlar iyi uyku, iyi ve düzenli beslenme ile hijyenin önemine dikkat çekiyor.
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