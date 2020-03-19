Sağlık için ‘U Green Clean’ ile temizlik

Bilindiği gibi sağlığımızı korumak için yaşadığımız ortam, giysilerimiz ve özellikle de ellerimizi temiz olması şarttır. Ellerimizin sık sık yıkanmadığı takdirde grip gibi virüs kaynaklı tüm hastalıkların arttığı ve hızla yayıldığı bir gerçektir. Grip ve virüslere karşı savaşmanın en etkili yolu ise ellerimizi sık sık sabunla yıkamaktır. Bilindiği gibi sıradan ve bakterilere karşı etkili olan sabunlar ile sık sık yıkanan eller cildin yağını yok ettiğinden, eller kurumaktadır. Ayrıca dünyada yapılan son araştırmalara göre yararlı iyi bakterileri de olumsuz etkilemektedir.

ZARARLI KİMYASAL YOK

1986 yılında kurulan Uzay Kimya A.Ş. 2015 yılında U Green Clean markası ile Türkiye'nin ilk ve tek en sıkı kurallı Ecogarantie sertifikalı temizlik ürünlerini üretmeye başladı. U Green Clean el sabunu ile eller ne sıklıkta yıkanırsa yıkansın, formülündeki özel bitkisel hammaddeler sayesinde cildi devamlı nemli ve yumuşak tutar. Ayrıca U Green Clean sabunu dermatolojik olarak AB'de test edilmiş, cilde zarar vermediği onaylanmıştır. U Green Clean tüm ürünleri; SLES, SLS, Klor ve Paraben gibi zararlı kimyasallar içermez. Sentetik esans yerine organik sertifikalı doğal yağlar kullanılmaktadır. Toksikolojik etkisi yoktur. Hipoallerjendir