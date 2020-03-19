İşte coronavirüs (Kovid-19) riskine karşı dikkat edilmesi gereken 14 kural

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan coronavirüs hızla yayılıyor ve ölümlere sebep oluyor. Koronavirüsten korunmak için alınması gereken tedbirler ve 14 önemli kural yer alıyor. İşte coronavirüsten korunmak için gerekli 14 kural...

1- Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın.

2- Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun.

3- Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın.

4- Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.

5- Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.

6- Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.

7-Yurt dışı dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.

8- Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

9- Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın.

10- Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

11- Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin, maske takmadan dışarı çıkmayın.

12- Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.

13- Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

14- Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.