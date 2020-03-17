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Şifa deposu

A, B, C ve P vitaminleriyle demir, fosfor, magnezyum ve potasyumdan zengin olan , şifa dağıtıyor. Kemik ve dişleri güçlendiriyor. Vücudu iltihabı temizliyor.

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Şifa deposu pancar
A, B, C ve P vitaminleriyle demir, fosfor, magnezyum ve potasyumdan zengin olan , şifa dağıtıyor. Kemik ve dişleri güçlendiriyor. Vücudu iltihabı temizliyor. Demir eksikliğine bağlı kansızlığı önlüyor. Sedef ve egzama şikayetlerini bitiriyor. Sindirimi düzenliyor. Koroner kalp hastalıklarına karşı koruyor.

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