Şifa deposu pancar

A, B, C ve P vitaminleriyle demir, fosfor, magnezyum ve potasyumdan zengin olan pancar, şifa dağıtıyor. Kemik ve dişleri güçlendiriyor. Vücudu iltihabı temizliyor. Demir eksikliğine bağlı kansızlığı önlüyor. Sedef ve egzama şikayetlerini bitiriyor. Sindirimi düzenliyor. Koroner kalp hastalıklarına karşı koruyor.
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