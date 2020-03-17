Osteoporozla dans

Vücudun tüm yükünü taşıyan kemiklerin sağlığında yaşamın ilk 20 yılı oldukça önem taşıyor. Sağlam kemikleri için günde iki-üç porsiyon süt ve süt ürünü tüketmek gerekiyor. Baklagiller, kuruyemişler ve bazı yeşil sebzeler de (brokoli, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve lahana) kemik sağlığını destekliyor. Koşmak, zıplama ve dans etmek de kemik erimesini bitiriyor.