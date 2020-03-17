Kemik ve kas sağlığını destekleyen kefir, kronik yorgunluğu iyileştirir. Kansızlığı önler. Vücut direncini artırır. Diş ve göz sağlığını destekler.
Kefir kan yapar
Kemik ve kas sağlığını destekleyen kefir, kronik yorgunluğu iyileştirir. Kansızlığı önler. Vücut direncini artırır. Diş ve göz sağlığını destekler.
- Sağlık
- 17.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.