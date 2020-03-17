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Kefir kan yapar

Kemik ve kas sağlığını destekleyen kefir, kronik yorgunluğu iyileştirir. Kansızlığı önler. Vücut direncini artırır. Diş ve göz sağlığını destekler.

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Kefir kan yapar
Kemik ve kas sağlığını destekleyen kefir, kronik yorgunluğu iyileştirir. Kansızlığı önler. Vücut direncini artırır. Diş ve göz sağlığını destekler.

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