Hareketsizlik kısırlık nedeni

Çin'deki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tongji Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırma, hareketsizliğin doğurganlığa olan etkisini gösteriyor. Buna göre uzun süre oturmak, erkeklerde sperm kalitesini düşürüyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Araştırmayla ilgili bilgi veriyor.

ERKEKLER DİKKAT!

"Çalışmaya Çin'deki sperm bankasına sperm veren, yaş ortalaması 28, ideal kiloda 746 erkek katıldı. Buna göre tüm gün masabaşında oturan erkeklerin, sperm kalitesinin daha düşük olduğu anlaşıldı" diyor. Uzun süre masabaşında oturan erkeklerde merdiven çıkmayı, hareket etmeyi ve uzun yürüyüşler yapmayı tavsiye ediyor