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Diyabetin ilacı bulgur

Yüksek oranda lif içeren bulgur, bağırsakların çalışmasını düzenler. Tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olur. Zayıflatır. Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.

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Diyabetin ilacı bulgur
Yüksek oranda lif içeren bulgur, bağırsakların çalışmasını düzenler. Tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olur. Zayıflatır. Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.

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