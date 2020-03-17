Yüksek oranda lif içeren bulgur, bağırsakların çalışmasını düzenler. Tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olur. Zayıflatır. Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.
Diyabetin ilacı bulgur
Yüksek oranda lif içeren bulgur, bağırsakların çalışmasını düzenler. Tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olur. Zayıflatır. Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.
- Sağlık
- 17.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.