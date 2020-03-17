Sindirim sistemini düzenleyen papatya çayı, bulantı ve gaz şikayetlerini azaltır. Kansere karşı koruma sağlar. Bağışıklığı kuvvetlendirir. Cilt sağlığını korur.
Çok güzelsin papatya
Sindirim sistemini düzenleyen papatya çayı, bulantı ve gaz şikayetlerini azaltır. Kansere karşı koruma sağlar. Bağışıklığı kuvvetlendirir. Cilt sağlığını korur.
- Sağlık
- 17.03.2020
- Gazete
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