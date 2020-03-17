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Çok güzelsin papatya

Sindirim sistemini düzenleyen papatya çayı, bulantı ve gaz şikayetlerini azaltır. Kansere karşı koruma sağlar. Bağışıklığı kuvvetlendirir. Cilt sağlığını korur.

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Çok güzelsin papatya
Sindirim sistemini düzenleyen papatya çayı, bulantı ve gaz şikayetlerini azaltır. Kansere karşı koruma sağlar. Bağışıklığı kuvvetlendirir. Cilt sağlığını korur.

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