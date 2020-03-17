C vitamini deposu limon, bağışıklığı destekler. Böbreklerde taş oluşumunu önler. Tansiyonu dengeler. Astımı iyileştirir.
Astıma limon yeter
Astıma limon yeter... C vitamini deposu limon, bağışıklığı destekler. Böbreklerde taş oluşumunu önler. Tansiyonu dengeler. Astımı iyileştirir.
- Sağlık
- 17.03.2020
- Gazete
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