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Astıma limon yeter

Astıma limon yeter... C vitamini deposu limon, bağışıklığı destekler. Böbreklerde taş oluşumunu önler. Tansiyonu dengeler. Astımı iyileştirir.

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Astıma limon yeter
C vitamini deposu limon, bağışıklığı destekler. Böbreklerde taş oluşumunu önler. Tansiyonu dengeler. Astımı iyileştirir.

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