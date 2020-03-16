Kolesterole tahin yeter

Omega-3 deposu tahin, kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını destekler. Günde 5 kaşık tüketmek bağışıklığı güçlendirir. Kansızlığı bitirir. Cilde ışıltı verir. Omega-3 deposu tahin, kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını destekler. Günde 5 kaşık tüketmek bağışıklığı güçlendirir. Kansızlığı bitirir. Cilde ışıltı verir.
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