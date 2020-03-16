Kalp ve astımı olanlar Coronavirüse dikkat! Kritik süre 20 saniye

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya korku yayıyor. 5 binden fazla insanı hayattan koparan virüs, önlenemeyen bir hızla yayılıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nermin Etiz, önemli bilgiler veriyor.

ASTIMI OLANLAR DİKKAT

Coronavirüs, özellikle kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrediyor. 65 yaşın üzerindekiler, kalp, organ yetmezliği, kanser ve diyabetliler daha fazla risk taşıyor. Bu kriterlere sahip olanların özellikle vakanın görüldüğü durumlarda evden çıkmamaları, kendilerini korumak için maske kullanmaları gerekiyor. Araştırmalar, virüsün kronik akciğer hastalıkları (KOAH, astım, vb.), kronik böbrek ve karaciğer hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, lösemi ve lenfoma gibi kanser türleri olanlarda daha ağır seyrettiğini gösteriyor.

KRİTİK SÜRE 20 SANİYE

Virüs ellerden yayılıyor. Temiz olmayan ellerle ağız, burun ve göze temastan kaçınmak gerekiyor. Ellerin temizlenmesi için su ve sabunla en az 20 saniye yıkanması öneriliyor. Dezenfektan ve kolonya da kullanılabiliyor.

KORKMAYIN ÖNLEM ALIN

Coronavirüs'ün henüz aşısı bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü, çalışmalarına başlanan aşının en az 12 ay sonra piyasada olacağını öngörüyor. Bu nedenle virüsten korunmak için bireysel önlemler almak gerekiyor. Hijyene dikkat etmek ve insanlarla temastan kaçınmak koruma sağlıyor.

TELEFONLAR VİRÜS KAYNIYOR

Ortak kullanılan yüzeylerin (kapı kolları, masa, banyo yüzeyleri, mutfak tezgahı, vb.) ve kullanılan eşyaların (telefon, bilgisayar klavyesi, oyuncaklar vb.) sık sık temizlenmesi gerekiyor. Bağışıklığın güçlenmesi için de taze mevsim sebze ve meyvelerinin tüketilmesi, düzenli uyunması öneriliyor.

YARIN: BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRELİM

ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. NERMİN ETİZ - VİRÜSLER DEĞİL SEN GÜÇLÜSÜN - 2