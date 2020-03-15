Bugünkü
Takvim

Varise elma sirkesi! Elma sirkesinin faydaları nelerdir?

Antioksidan etkisi gösteren elma sirkesi, kas larını dindirir. Kalp ve damar sağlığını korur. ve kolesterolü dengeler. şikayetlerini azaltır. kepek oluşumunu önler. yok eder.

ABONE OL
Varise elma sirkesi
Antioksidan etkisi gösteren elma sirkesi, kas larını dindirir. Kalp ve damar sağlığını korur. ve kolesterolü dengeler. şikayetlerini azaltır. kepek oluşumunu önler. Varisleri yok eder.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Varise elma sirkesi! Elma sirkesinin faydaları nelerdir?
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri