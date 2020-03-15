Antioksidan etkisi gösteren elma sirkesi, kas ağrılarını dindirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Menopoz şikayetlerini azaltır. Saçlarda kepek oluşumunu önler. Varisleri yok eder.
Varise elma sirkesi! Elma sirkesinin faydaları nelerdir?
Antioksidan etkisi gösteren elma sirkesi, kas ağrılarını dindirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Menopoz şikayetlerini azaltır. Saçlarda kepek oluşumunu önler. Varisleri yok eder.
- Sağlık
- 15.03.2020
- Gazete
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