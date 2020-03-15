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Şalgamla egzama biter

Şalgamın içinde bulunan süt asidi, fosfor, kalsiyum, potasyum, stresi önleyip sinirleri yatıştırır. İdrar söktürücüdür. Romatizmaya, şişliklere, böbrek taşının düşmesine, apseye, çıbana, egzamaya iyi gelir. Göğsü yumuşatır. Akciğer ve bronşları temizler.

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Şalgamla egzama biter
Şalgamın içinde bulunan süt asidi, fosfor, kalsiyum, potasyum, stresi önleyip sinirleri yatıştırır. İdrar söktürücüdür. Romatizmaya, şişliklere, böbrek taşının düşmesine, apseye, çıbana, egzamaya iyi gelir. Göğsü yumuşatır. Akciğer ve bronşları temizler.

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