Elde var Coronavirüs! Coronavirüs (Covid-19) belirtileri nelerdir, nasıl korunuruz?

Coronavirüsle mücadele ediyor. Avicenna Hastanesi Ataşehir Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nermin Etiz, dünyaya korku yayan virüsle ilgili önemli bilgiler veriyor. Coronavirüsler, insanlarda ve hayvanlarda bulunuyor. İnsan Coronavirüsleri, soğuk algınlığına yol açıyor. Hayvansal Coronavirüsler, hayvandan insana mutasyon (genetik değişiklik) geçirerek