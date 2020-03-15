Dünya, Coronavirüsle mücadele ediyor. Avicenna Hastanesi Ataşehir Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nermin Etiz, dünyaya korku yayan virüsle ilgili önemli bilgiler veriyor. Coronavirüsler, insanlarda ve hayvanlarda bulunuyor. İnsan Coronavirüsleri, soğuk algınlığına yol açıyor. Hayvansal Coronavirüsler, hayvandan insana mutasyon (genetik değişiklik) geçirerek hastalık yapabiliyor.
Elde var Coronavirüs! Coronavirüs (Covid-19) belirtileri nelerdir, nasıl korunuruz?
Binlerce kişiyi hayattan koparan Coronavirüs, solunum yoluyla bulaşıyor. Yüksek ateş, öksürük ve ishal şikayetleriyle belirti veriyor. Uzmanlar uyarıyor: Ellerinizle yüzünüze dokunmayın. Dezenfektan veya kolonya kullanın.
- Sağlık
- 15.03.2020
- Gazete
Dünya, Coronavirüsle mücadele ediyor. Avicenna Hastanesi Ataşehir Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nermin Etiz, dünyaya korku yayan virüsle ilgili önemli bilgiler veriyor. Coronavirüsler, insanlarda ve hayvanlarda bulunuyor. İnsan Coronavirüsleri, soğuk algınlığına yol açıyor. Hayvansal Coronavirüsler, hayvandan insana mutasyon (genetik değişiklik) geçirerek hastalık yapabiliyor.
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