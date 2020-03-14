Probiyotik deposu yoğurt gaz ve şişkinliği alıyor. Dr. Fevzi Özgönül, gaz giderici tarifi şöyle açıklıyor: 1 çay kaşığı rezene tohumu, dereotu tohumu, Frenk kimyonu, anason ve yoğurdu karıştırın. Yemek sonrası da tüketin.
Yoğurt gazı önler
Probiyotik deposu yoğurt gaz ve şişkinliği alıyor. Dr. Fevzi Özgönül, gaz giderici tarifi şöyle açıklıyor: 1 çay kaşığı rezene tohumu, dereotu tohumu, Frenk kimyonu, anason ve yoğurdu karıştırın. Yemek sonrası da tüketin.
- Sağlık
- 14.03.2020
- Gazete
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