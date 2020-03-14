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Probiyotik deposu gaz ve şişkinliği alıyor. Dr. Fevzi Özgönül, gaz giderici tarifi şöyle açıklıyor: 1 çay kaşığı rezene tohumu, dereotu tohumu, Frenk kimyonu, anason ve yoğurdu karıştırın. Yemek sonrası da tüketin.

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Yoğurt gazı önler
Probiyotik deposu gaz ve şişkinliği alıyor. Dr. Fevzi Özgönül, gaz giderici tarifi şöyle açıklıyor: 1 çay kaşığı rezene tohumu, dereotu tohumu, Frenk kimyonu, anason ve yoğurdu karıştırın. Yemek sonrası da tüketin.

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