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, aşırı tüketildiğinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, günlük tuz tüketiminin 6 gramı geçmemesini öneriyor. Fazla tuzun obezite, kanser ve kemik erimesine yol açtığını belirtiyor.

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Tuzu azalt ömrü uzat
Tuz, aşırı tüketildiğinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, günlük tüketiminin 6 gramı geçmemesini öneriyor. Fazla tuzun obezite, kanser ve kemik erimesine yol açtığını belirtiyor.

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