Tuz, aşırı tüketildiğinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, günlük tuz tüketiminin 6 gramı geçmemesini öneriyor. Fazla tuzun obezite, kanser ve kemik erimesine yol açtığını belirtiyor.
Tuzu azalt ömrü uzat
Tuz, aşırı tüketildiğinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, günlük tuz tüketiminin 6 gramı geçmemesini öneriyor. Fazla tuzun obezite, kanser ve kemik erimesine yol açtığını belirtiyor.
- Sağlık
- 14.03.2020
- Gazete
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