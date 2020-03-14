Doğal antibiyotik sarımsak, vücut direncini artırır. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Kanser riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Kalp ve damar sağlığını destekler. Yorgunluğu azaltır. Mide sağlığını korur.
Sarımsakta aşk var
Doğal antibiyotik sarımsak, vücut direncini artırır. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Kanser riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Kalp ve damar sağlığını destekler. Yorgunluğu azaltır. Mide sağlığını korur.
- Sağlık
- 14.03.2020
- Gazete
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