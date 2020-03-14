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ta aşk var

Doğal antibiyotik , vücut direncini artırır. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Kanser riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Kalp ve damar sağlığını destekler. Yorgunluğu azaltır. Mide sağlığını korur.

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Sarımsakta aşk var
Doğal antibiyotik , vücut direncini artırır. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Kanser riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Kalp ve damar sağlığını destekler. Yorgunluğu azaltır. Mide sağlığını korur.

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