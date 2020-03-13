Uyku Apne Sendromu, toplum içinde 30-60 yaş arası erkeklerin %4'ünde ve kadınların en az %2'sinde görülmektedir. Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi, göğüs hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Bahadır Üskül bu hastalığın en az astım ve şeker kadar yaygınlığına dikkat çekiyor. Tıkayıcı uyku Apne Sendromu erişkinlerde, erkeklerde, horlayanlarda menopoza girmiş bayanlarda, yaşlılarda, ve kilolularda daha sık görülmektedir. Uyku boyunca üst solunum yolunun tekrarlayıcı tıkanmaları ile karakterize olan bu hastalıkta genellikle kan oksijen düzeyindeki düşmeler de eşlik eder. Uyku apnesi ve horlama çiftler arasındaki cinsel hayatı da etkiyor.

Tıkayıcı uyku apne sendromunun belirtileri nelerdir?

Horluyor musunuz, sizde de uyku apnesi olabilir. İşte belirtileri;

Gün içinde aşırı uyku hali

Uykuda kişinin farkında olmadan 10 saniyeden uzun süren solunum durması

Boğulma hissi ile uyanma

Uykusuzluk ve yetersiz uyku

Ciddi sorunlara yol açabilmektedir

Araba kullanırken veya dikkat gerektiren iş yaparken uyuklama sonucunda trafik ve iş kazaları.

Unutkanlık, dikkat eksikliği.

Yüksek tansiyon.

Kalp krizi.

Kalp ritm bozukluğu.

KİMLER RİSK ALTINDA?

ERKEKLERDE 3 kat daha fazla görülen bu hastalığın aynı zamanda ailesinde uyku apne sendromu saptanmış kişilerde görülme sıklığı 2-4 kat artmaktadır.

SiGARA içenlerde uyku apne sendromu 3 kat daha fazla görülmektedir. Alkol kullanımı ve uyku ilacı kullanımının riski arttırdığı gösterilmiştir.

ŞEKER hastalığı veya insülin direnci olan hastalar.

GÖĞÜS. HAS. UZM. PROF. DR. BAHADIR ÜSKÜL - UYKU SAĞLIKLI ÖMRÜN YOLU-3