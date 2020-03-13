Vitamin deposu enginar, kolesterolü dengeler. Sindirimi güçlendirir. Kansızlığa iyi gelir. Demir eksikliğini bitiren enginar, idrar söktürücüdür. Alzheimer riskini azaltır. Hücreleri yeniler. Kanserden korur.
Enginar kan yapar
Vitamin deposu enginar, kolesterolü dengeler. Sindirimi güçlendirir. Kansızlığa iyi gelir. Demir eksikliğini bitiren enginar, idrar söktürücüdür. Alzheimer riskini azaltır. Hücreleri yeniler. Kanserden korur.
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- 13.03.2020
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