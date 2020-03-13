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Enginar kan yapar

Vitamin deposu enginar, kolesterolü dengeler. Sindirimi güçlendirir. Kansızlığa iyi gelir. Demir eksikliğini bitiren enginar, idrar söktürücüdür. Alzheimer riskini azaltır. Hücreleri yeniler. Kanserden korur.

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Enginar kan yapar
Vitamin deposu enginar, kolesterolü dengeler. Sindirimi güçlendirir. Kansızlığa iyi gelir. Demir eksikliğini bitiren enginar, idrar söktürücüdür. Alzheimer riskini azaltır. Hücreleri yeniler. Kanserden korur.

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