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na yağ çek!

, neden olduğu dayanılmaz ağrıyla biliniyor. Uzmanlar, ağrıları kesen doğal yağları sıralıyor: KEKIK YAĞI: Eklem ağrılarının ilacıdır. Kan dolaşımını hızlandırır.

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Romatizmana yağ çek!

Romatizma, neden olduğu dayanılmaz ağrıyla biliniyor. Uzmanlar, ağrıları kesen doğal yağları sıralıyor: KEKIK YAĞI: Eklem ağrılarının ilacıdır. Kan dolaşımını hızlandırır.

NANE YAĞI: Ense ve omuz ağrılarına da iyi gelir.

PORTAKAL YAĞI: Spazm çözücüdür. ağrılarını azaltır.

KARANFİL YAĞI: Kas ve eklem ağrılarını azaltır.

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