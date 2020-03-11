Romatizmana yağ çek!

Romatizma, neden olduğu dayanılmaz ağrıyla biliniyor. Uzmanlar, ağrıları kesen doğal yağları sıralıyor: KEKIK YAĞI: Eklem ağrılarının ilacıdır. Kan dolaşımını hızlandırır.
NANE YAĞI: Ense ve omuz ağrılarına da iyi gelir.
PORTAKAL YAĞI: Spazm çözücüdür. Romatizma ağrılarını azaltır.
KARANFİL YAĞI: Kas ve eklem ağrılarını azaltır.
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