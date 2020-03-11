Uyku, metabolizmanın düzenlenmesinde ve beynin korunmasında kritik rol üstleniyor. Kaliteli uyku, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Ancak günümüzde şehir hayatı, kronik hastalıklar ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak uyku kalitesi düşüyor. Günümüzde herkes 'uyuyamamaktan' yakınıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Figen Hanağası, uyku bozukluklarının kişinin genetik yapısı, yaşam tarzı veya hastalıklarından kaynaklanacağını belirtiyor.
HAFIZAYI DÜZENLER
Uyku halinde kaslar gevşiyor, beyindeki elektrik aktivitesi değişiyor. Uyku derinleştikçe sesler ya da dokunmalar ile uyanmamız zorlaşıyor. Derin uyku döneminde iştah ve metabolizmayı düzenleyen hormonlar salgılanıyor. Rüyada ise hafıza düzenleniyor ve psikolojik tazelenme yaşanıyor. Uykuda, uyanıklıktan uykuya dalarken ya da uyuyamamadan kaynaklanan birçok uyku hastalığı bulunuyor. Buna aşırı uyku hali, uykusuzluk, uyku apnesi sendromu örnek gösteriliyor.
STRES EN ÖNEMLİ NEDEN
Uykusuzluk, uygun fırsat ve koşullara rağmen uykuyu başlatmada ve sürdürmede güçlük olarak adlandırılıyor. Kişi sabah yorgun uyanıyor ve gün içerisinde uykulu oluyor. Stres ve depresyon da uykusuzluğa yol açıyor. Bu nedenle uykusuzluk yaşayan kişilere hemen uyku ilacı vermek yerine, altta yatan sorunun araştırılması gerekiyor.
ERKEKLER RİSK ALTINDA
Parasomni olarak adlandırılan grupta hastalar kısmi uyanıklık yaşıyor. Rüya döneminde beyin aktifken bacak ve kol kaslarının çalışması baskılanıyor. Hasta rüyasında konuşuyor, bağırıyor. Genellikle ileri yaşlarda ve erkek cinsiyette daha sık görülüyor.
Parkinson hastalığı ve bazı nörodejeneratif hastalıklarda bu durum sık görülüyor.
ÇİKOLATAYI AKŞAM YEMEYİN
Uyku kalitesini artırmak için yatağa uykumuz gelince gitmemiz gerekiyor. Yatmadan önce tüketilen çikolata ve içilen kahve de uyku kalitesini düşürüyor.
UYKU SAĞLIKLI ÖMRÜN YOLU - NÖROLOJİ UZMANI DR. FİGEN HANAĞASI
YARIN: UYKU APNESİ
HAFIZAYI DÜZENLER
Uyku halinde kaslar gevşiyor, beyindeki elektrik aktivitesi değişiyor. Uyku derinleştikçe sesler ya da dokunmalar ile uyanmamız zorlaşıyor. Derin uyku döneminde iştah ve metabolizmayı düzenleyen hormonlar salgılanıyor. Rüyada ise hafıza düzenleniyor ve psikolojik tazelenme yaşanıyor. Uykuda, uyanıklıktan uykuya dalarken ya da uyuyamamadan kaynaklanan birçok uyku hastalığı bulunuyor. Buna aşırı uyku hali, uykusuzluk, uyku apnesi sendromu örnek gösteriliyor.
STRES EN ÖNEMLİ NEDEN
Uykusuzluk, uygun fırsat ve koşullara rağmen uykuyu başlatmada ve sürdürmede güçlük olarak adlandırılıyor. Kişi sabah yorgun uyanıyor ve gün içerisinde uykulu oluyor. Stres ve depresyon da uykusuzluğa yol açıyor. Bu nedenle uykusuzluk yaşayan kişilere hemen uyku ilacı vermek yerine, altta yatan sorunun araştırılması gerekiyor.
ERKEKLER RİSK ALTINDA
Parasomni olarak adlandırılan grupta hastalar kısmi uyanıklık yaşıyor. Rüya döneminde beyin aktifken bacak ve kol kaslarının çalışması baskılanıyor. Hasta rüyasında konuşuyor, bağırıyor. Genellikle ileri yaşlarda ve erkek cinsiyette daha sık görülüyor.
Parkinson hastalığı ve bazı nörodejeneratif hastalıklarda bu durum sık görülüyor.
ÇİKOLATAYI AKŞAM YEMEYİN
Uyku kalitesini artırmak için yatağa uykumuz gelince gitmemiz gerekiyor. Yatmadan önce tüketilen çikolata ve içilen kahve de uyku kalitesini düşürüyor.
UYKU SAĞLIKLI ÖMRÜN YOLU - NÖROLOJİ UZMANI DR. FİGEN HANAĞASI
YARIN: UYKU APNESİ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.