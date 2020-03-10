Sağlık fazla tuzlu

Yaşam için hayati öneme sahip olan tuz, aşırı tüketildiğinde düşmana dönüşüyor. Medical Park Göztepe'den İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgün İyigün, tuz tüketiminin günde 5-6 gramı geçmemesi gerektiğini vurguluyor. "Fazla tuz tüketimi, tansiyonun aşırı şekilde yükselmesine yol açar. Hipertansiyon göz bozuklukları ve görme kayıplarına neden olur. Fazla tuz; insülin salınımı ve sinyal iletimlerini bozarak insülin direncini artırır, bu da obezite hastalığıyla sonuçlanır" diyor. Riski azaltmak için önerilerini sıralıyor:

Paketlenmiş ürünlerden uzak durun.

Yemeklerinizi tuzsuz tüketin.

Konserve gıdaları tüketmeyin.

Yemeklerde fındık, badem, ceviz ve semizotu kullanın.

Yemekleri tuz yerine taze ve kuru otlarla tatlandırın.

Bol su tüketin.

Sebze-meyve tüketimini artırın.