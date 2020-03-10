Menopozu yiyin bitirin

Kadınların korkulu rüyası menopoz, toplumda 'doğurganlığın' sona ermesi olarak adlandırılıyor. Bu dönemde vücuttaki östrojen hormonu azalıyor. Metabolizmada oluşan değişikliklere bağlı olarak iştah artıyor, vücutta yağlanma başlıyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Havva Kılınç, menopoz döneminde görülecek sorunlardan kurtulmak için diyabet ve kanser riskini artırıyor. Menopoz döneminde azalan östrojen nedenin kemik erimesine yol açtığını belirten Dyt. Havva Kılınç, kalsiyum içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor. "Östrojenin azalması kalp sağlığını olumsuz etkiler. Bunun için sağlıklı yağ içeriğine sahip zeytinyağı, avokado, ceviz, balık, çiğ kuruyemişler tüketilmelidir. Omega-3 içeriği ile balık tüketiminin haftada ikiye çıkartılmalıdır. Günde ortalama 2-2.5 litre su içilmelidir" diyor.