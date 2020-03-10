Omega-3 deposu keten tohumu kolesterolü dengeler. Kemik sağlığını korur. Tok tutar. Göz sağlığını destekler. Saçları tedavi eder. Egzama şikayetlerini azaltır.
Kolesterole keten tohumu
Omega-3 deposu keten tohumu kolesterolü dengeler. Kemik sağlığını korur. Tok tutar. Göz sağlığını destekler. Saçları tedavi eder. Egzama şikayetlerini azaltır.
- Sağlık
- 10.03.2020
- Gazete
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