Kansere karşı limon

Genellikle ihmal edilen mide ağrısının altında, kanser yatıyor. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, sık görülen mide kanserine karşı bilgilendiriyor. Mide kanserinin yanlış beslenme alışkanlıkları, sigara ve alkol kullanımı ile enfeksiyonlardan kaynaklandığını belirtiyor. Hastalığın teşhis edilmesinde Bilgisayarlı Tomografi, Laparoskopi ve MR, PET-BT, böbrek ultrason çekimi, göğüs röntgeni gibi testler uygulanıyor. "Bu kanser türünden korunmak için egzersiz yapılmalı. Daha fazla sebze ve meyve yenmeli. Stresten uzak durmalı. Portakal, greyfurt, limon, kuşburnu ve maydanoz gibi C vitamininden zengin beslenmeli" diyor.