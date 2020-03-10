Gözünün yaşına bakmaz

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom, tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor. 40 yaş üzerinde her 100 kişiden 2'sinde görülürken, 60 yaş üzerinde bu oran yüzde 10'a yükseliyor.

ÇOK SİNSİ...

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu sinsi ilerleyen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Hastalığın erken evrelerde yakalanabilmesi için yılda bir kez göz muayenesi olmayı öneriyor. Tedavi yöntemlerini şöyle açıklıyor: "Glokom tedavisi yaşam boyu devam ediyor. İlaç tedavisine rağmen hastanın, tansiyonu düşmezse cerrahi yöntem uygulanıyor. Ameliyatla dışarıdan görünmeyecek kadar küçük olan bir delikten gözün bazen tüp yardımı ile içerisindeki fazla sıvı tahliye edilir. Göz içi basıncının düşürülmesi sonucu görme siniri üzerindeki hasar verici etki ortadan kaldırılıyor."