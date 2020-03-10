Bugünkü
Takvim

ünün yaşına bakmaz

Halk arasında tansiyonu olarak bilinen glokom, tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor. 40 yaş üzerinde her 100 kişiden 2'sinde görülürken, 60 yaş üzerinde bu oran yüzde 10'a yükseliyor.

ABONE OL
Gözünün yaşına bakmaz

Halk arasında tansiyonu olarak bilinen glokom, tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor. 40 yaş üzerinde her 100 kişiden 2'sinde görülürken, 60 yaş üzerinde bu oran yüzde 10'a yükseliyor.

ÇOK SİNSİ...
Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. sinsi ilerleyen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Hastalığın erken evrelerde yakalanabilmesi için yılda bir kez göz muayenesi olmayı öneriyor. Tedavi yöntemlerini şöyle açıklıyor: "Glokom tedavisi yaşam boyu devam ediyor. İlaç tedavisine rağmen hastanın, tansiyonu düşmezse cerrahi yöntem uygulanıyor. Ameliyatla dışarıdan görünmeyecek kadar küçük olan bir delikten gözün bazen tüp yardımı ile içerisindeki fazla sıvı tahliye edilir. Göz içi basıncının düşürülmesi sonucu görme siniri üzerindeki hasar verici etki ortadan kaldırılıyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Gözünün yaşına bakmaz
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri