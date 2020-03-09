En sık görülen kronik hastalıklardan hipertansiyon, hayatı tehdit ediyor. Kardiyolog Hakan Erikçi, sinsi ilerleyen bu hastalığın kalp krizi, kalp ve böbrek yetmezliğine neden olduğunu belirtiyor. "Tedavide hayat tarzı değişikliği, kilo verme, düzenli egzersiz, sağlıklı diyet, sigarayı bırakma, düşük tuz ve kafein tüketimi önemlidir. Gerektiğinde ilaca da başlanır" diyor.
Tansiyon çok sinsi! Hipertansiyon kalp krizi, kalp ve böbrek yetmezliğine neden oluyor
En sık görülen kronik hastalıklardan hipertansiyon, hayatı tehdit ediyor. Kardiyolog Hakan Erikçi, sinsi ilerleyen bu hastalığın kalp krizi, kalp ve böbrek yetmezliğine neden olduğunu belirtiyor. "Tedavide hayat tarzı değişikliği, kilo verme, düzenli egzersiz, sağlıklı diyet, sigarayı bırakma, düşük tuz ve kafein tüketimi önemlidir. Gerektiğinde ilaca da başlanır" diyor.
- Sağlık
- 09.03.2020
- Gazete
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