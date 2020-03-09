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çok sinsi! , kalp ve böbrek yetmezliğine neden oluyor

En sık görülen kronik hastalıklardan hiper, hayatı tehdit ediyor. , sinsi ilerleyen bu hastalığın , kalp ve böbrek yetmezliğine neden olduğunu belirtiyor. "Tedavide hayat tarzı değişikliği, kilo verme, düzenli egzersiz, sağlıklı diyet, sigarayı bırakma, düşük tuz ve kafein tüketimi önemlidir. Gerektiğinde ilaca da başlanır" diyor.

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Tansiyon çok sinsi
En sık görülen kronik hastalıklardan hipertansiyon, hayatı tehdit ediyor. , sinsi ilerleyen bu hastalığın kalp krizi, kalp ve böbrek yetmezliğine neden olduğunu belirtiyor. "Tedavide hayat tarzı değişikliği, kilo verme, düzenli egzersiz, sağlıklı diyet, sigarayı bırakma, düşük tuz ve kafein tüketimi önemlidir. Gerektiğinde ilaca da başlanır" diyor.

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Haberler Sağlık Tansiyon çok sinsi! Hipertansiyon kalp krizi, kalp ve böbrek yetmezliğine neden oluyor
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