Süper gıdalar güçlü kadınlar

Hastalıklardan korunmada doğru beslenme etkili oluyor. Uzman Diyetisten Nilay Keçeci Arpacı, mucize besinleri açıklıyor.



Saçlara turp: Lif, demir ve kalsiyum içeren turp cildi besler. Saç dökülmesini engeller. Kepek sorununu da bitirir.



Kilolara turp: Birçok hastalığa iyi gelen tarçın, diyabetle savaşır. Kilo alımını engeller. Günde 2 çay kaşığı tüketilmesi önerilir.



Kemiklere keten tohumu: Omega-3 içeren keten tohumu, kemikleri güçlendirir.



Göbeğe avokado: Tok tutan avokado, bel bölgesindeki yağları eritir.