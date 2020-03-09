Süper gıdalar güçlü kadınlar

Hastalıklardan korunmada doğru beslenme etkili oluyor. Uzman Diyetisten Nilay Keçeci Arpacı, mucize besinleri açıklıyor.
Saçlara turp: Lif, demir ve kalsiyum içeren turp cildi besler. Saç dökülmesini engeller. Kepek sorununu da bitirir.
Kilolara turp: Birçok hastalığa iyi gelen tarçın, diyabetle savaşır. Kilo alımını engeller. Günde 2 çay kaşığı tüketilmesi önerilir.
Kemiklere keten tohumu: Omega-3 içeren keten tohumu, kemikleri güçlendirir.
Göbeğe avokado: Tok tutan avokado, bel bölgesindeki yağları eritir.
Saçlara turp: Lif, demir ve kalsiyum içeren turp cildi besler. Saç dökülmesini engeller. Kepek sorununu da bitirir.
Kilolara turp: Birçok hastalığa iyi gelen tarçın, diyabetle savaşır. Kilo alımını engeller. Günde 2 çay kaşığı tüketilmesi önerilir.
Kemiklere keten tohumu: Omega-3 içeren keten tohumu, kemikleri güçlendirir.
Göbeğe avokado: Tok tutan avokado, bel bölgesindeki yağları eritir.
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