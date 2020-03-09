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Aklın yolu ceviz! Cevizin faydaları nelerdir?

Görüntüsüyle beyne birebir benzeyen ceviz, güçlü bir hafızanın kapılarını aralıyor. İçerdiği Omega-3 yağ asitleriyle beyin hücrelerini güçlendiriyor. Dr.Mehmet , beyin ve ceviz arasındaki mucizevi bağlantıyı açıklıyor.

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Aklın yolu ceviz

Görüntüsüyle beyne birebir benzeyen ceviz, güçlü bir hafızanın kapılarını aralıyor. İçerdiği Omega-3 yağ asitleriyle beyin hücrelerini güçlendiriyor. Dr.Mehmet , beyin ve ceviz arasındaki mucizevi bağlantıyı açıklıyor. Faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Zihin yorgunluğunu alır.

Kemik ve dişleri güçlendirir.

Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir.

Hafızayı ve zihni güçlendirir.

Alzheimer'a karşı koruma sağlar.

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