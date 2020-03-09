Aklın yolu ceviz! Cevizin faydaları nelerdir?

Görüntüsüyle beyne birebir benzeyen ceviz, güçlü bir hafızanın kapılarını aralıyor. İçerdiği Omega-3 yağ asitleriyle beyin hücrelerini güçlendiriyor. Nörolog Dr.Mehmet Yavuz, beyin ve ceviz arasındaki mucizevi bağlantıyı açıklıyor. Faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Zihin yorgunluğunu alır.
Kemik ve dişleri güçlendirir.
Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir.
Hafızayı ve zihni güçlendirir.
Alzheimer'a karşı koruma sağlar.
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