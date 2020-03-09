Aklın yolu ceviz! Cevizin faydaları nelerdir?

Görüntüsüyle beyne birebir benzeyen ceviz, güçlü bir hafızanın kapılarını aralıyor. İçerdiği Omega-3 yağ asitleriyle beyin hücrelerini güçlendiriyor. Nörolog Dr.Mehmet Yavuz, beyin ve ceviz arasındaki mucizevi bağlantıyı açıklıyor. Faydaları ise şöyle sıralanıyor:



Zihin yorgunluğunu alır.



Kemik ve dişleri güçlendirir.



Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir.



Hafızayı ve zihni güçlendirir.

Alzheimer'a karşı koruma sağlar.