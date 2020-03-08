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le ler inci gibi! İşte diş sararmasını önlemek için yapılması gerekenler...

Beslenme alışkanlıklarımız, ağız ve sağlığını yakından ilgilendiriyor. Herkesin hayalini kurduğu beyaz dişler, tüketilen besinlerden ve içeceklerden dolayı rengini yitiriyor. Kafeinli içecekler, diş rengini sarartıyor. Diş etlerine zarar veriyor. Kurtulmanın yolu elma, havuç ve tüketmekten geçiyor

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Peynirle dişler inci gibi

Beslenme alışkanlıklarımız, ağız ve diş sağlığını yakından ilgilendiriyor. Herkesin hayalini kurduğu beyaz dişler, tüketilen besinlerden ve içeceklerden dolayı rengini yitiriyor. Hekimi Bünyamin Çahan, sararmış dişleri bitirecek öneriler veriyor. Aşırı sigara, kahve, kola ve çay tüketimi diş rengini bozuyor. Bu ürünlerin sıklıkla kullanılması dişlerde sararmaya yol açıyor. Sigara da zamanla dişlere ve diş etlerine zarar veriyor. Bu sararma için diş beyazlatma işlemine başvuran kişiler beyazlatma işleminden sonra bu alışkanlıklarından vazgeçmezlerse, kısa zamanda renk yüzde 10-20 geriye dönebiliyor. İnci gibi dişlere kavuşmada, bazı besinler de etkili oluyor. Elma, havuç ve peynir gibi besinler dişler üzerinde fırça görevi üstleniyor. Diş etlerinde kan akışını hızlandırarak gün içerisinde dişler üzerinde biriken yemek artıklarını uzaklaştırıyor.

YARIN: AĞIZ KOKUSU
DİŞ HEKİMİ BÜNYAMİN CAHAN - A'DAN Z'YE AĞIZ SAĞLIĞI - 2

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