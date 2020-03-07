Uykusuz gecelerin sebebi parkinson

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, nörolojik hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Toplumda sık görülen bu hastalıkların başında, Parkinson geliyor. Parkinson'da yıkıma uğrayan hücreler, beyinde dopamin denilen maddenin sentezini sağlıyor. Dopamin adlı madde başta hareketlerin kontrolü ve koordinasyonu olmak üzere beyinde birçok görev üstleniyor. Parkinson hastalığının, 4 temel semptomu bulunuyor. Bunlar tremor (eller ve ayaklardaki titreme), rijidite (kol ve bacaklardaki katılık), bradikinezi (hareketlerin yavaşlaması) ve postural instabilite (denge ve koordinasyonun bozulması) olarak adlandırılıyor. Diğer semptomlar arasında, unutkanlık, yorgunluk, uyku bozuklukları, depresif yakınmalar ve kabızlık ortaya çıkıyor. Hepsi, her hastada görülmüyor.

Parkinson, 50 yaşın üzerindekilerde sık görülüyor. Uykusuzluk ve yorgunluk gibi şikayetlere neden oluyor