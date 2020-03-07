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Karaciğer dostu

Mucize baharatlardan , bolca C vitamini ile magnezyum, demir ve potasyum içerir. Karaciğeri güçlendirir. Gözleri besler. Katarakt oluşumunu önler. Tansiyonu düşürür.

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Karaciğer dostu safran
Mucize baharatlardan , bolca C vitamini ile magnezyum, demir ve potasyum içerir. Karaciğeri güçlendirir. Gözleri besler. Katarakt oluşumunu önler. Tansiyonu düşürür.

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