Bazı insanların mesafeli yaklaştığı kokoreç, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Diyetisyenler, yüksek besin değerine sahip kokorecin faydalarına değiniyor. Bol kolajen içeren bu yemeğin kas ve bağ dokusunu onardığını eklem ağrılarına iyi geldiğini söylüyor. Kadınlarda kırışıklığı azaltan ve gençleştiren kokoreç, içerdiği Omega- 3 ve Omega-6 yağlarıyla kalp damar sistemindeki hastalıklarından koruyor. A, D, E, K vitaminleri açısından da çokça zengin olduğundan gece körlüğü kısırlık, diş çürükleri ve eklem sıvılarında eksilme gibi hastalıkları önlüyor. Halsizlik ve güçsüzlüğü engelliyor. Kas kramplarını bitiriyor.