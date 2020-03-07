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Gençlik te! İşte faydaları...

Bazı insanların mesafeli yaklaştığı , içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. , yüksek besin değerine sahip kokorecin faydalarına değiniyor.

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Gençlik kokoreçte

Bazı insanların mesafeli yaklaştığı kokoreç, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. , yüksek besin değerine sahip kokorecin faydalarına değiniyor. Bol kolajen içeren bu yemeğin kas ve bağ dokusunu onardığını eklem ağrılarına iyi geldiğini söylüyor. Kadınlarda kırışıklığı azaltan ve gençleştiren , içerdiği Omega- 3 ve Omega-6 yağlarıyla kalp damar sistemindeki hastalıklarından koruyor. A, D, E, K vitaminleri açısından da çokça zengin olduğundan gece körlüğü kısırlık, diş çürükleri ve eklem sıvılarında eksilme gibi hastalıkları önlüyor. Halsizlik ve güçsüzlüğü engelliyor. Kas kramplarını bitiriyor.

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