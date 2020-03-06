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yle mis gibi kokun

Güzel kokusu ile , sağlığı koruyor. Gözleri besleyen ve katarakt riskini azaltan nane, mide ağrısı, gaz, şişkinlik ve bağırsak hastalıklarından koruyor. Antibakteriyel özelliği sayesinde ağızda kokuya sebep olan bakterileri azaltıyor. Ağız ve diş sağlığımızı koruyor.

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Naneyle mis gibi kokun
Güzel kokusu ile , sağlığı koruyor. Gözleri besleyen ve katarakt riskini azaltan nane, mide ağrısı, gaz, şişkinlik ve bağırsak hastalıklarından koruyor. Antibakteriyel özelliği sayesinde ağızda kokuya sebep olan bakterileri azaltıyor. Ağız ve diş sağlığımızı koruyor.

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