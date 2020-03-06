Güzel kokusu ile nane, sağlığı koruyor. Gözleri besleyen ve katarakt riskini azaltan nane, mide ağrısı, gaz, şişkinlik ve bağırsak hastalıklarından koruyor. Antibakteriyel özelliği sayesinde ağızda kokuya sebep olan bakterileri azaltıyor. Ağız ve diş sağlığımızı koruyor.
Naneyle mis gibi kokun
Güzel kokusu ile nane, sağlığı koruyor. Gözleri besleyen ve katarakt riskini azaltan nane, mide ağrısı, gaz, şişkinlik ve bağırsak hastalıklarından koruyor. Antibakteriyel özelliği sayesinde ağızda kokuya sebep olan bakterileri azaltıyor. Ağız ve diş sağlığımızı koruyor.
- Sağlık
- 06.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.