Salepte aşk var

Kış aylarında içimizi ısıtan salep, sindirimi hızlandırır. Kabızlık şikayetlerini azaltır. Hemoroide karşı korur. Hafızayı güçlendirir. Adet düzensizliğini bitirir. Cinsel gücü artırır. Kış aylarında içimizi ısıtan salep, sindirimi hızlandırır. Kabızlık şikayetlerini azaltır. Hemoroide karşı korur. Hafızayı güçlendirir. Adet düzensizliğini bitirir. Cinsel gücü artırır.
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