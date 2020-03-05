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te aşk var

Kış aylarında içimizi ısıtan , sindirimi hızlandırır. Kabızlık şikayetlerini azaltır. Hemoroide karşı korur. Hafızayı güçlendirir. Adet düzensizliğini bitirir. Cinsel gücü artırır.

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Salepte aşk var
Kış aylarında içimizi ısıtan salep, sindirimi hızlandırır. Kabızlık şikayetlerini azaltır. Hemoroide karşı korur. Hafızayı güçlendirir. Adet düzensizliğini bitirir. Cinsel gücü artırır.

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