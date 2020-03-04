C vitamini deposu mandalina, kalp ve damar sağlığını destekler. Kolesterolü düşürür. Lifli içeriğiyle mide ve bağırsakları güçlendirir.
Kolesterole mandalina
C vitamini deposu mandalina, kalp ve damar sağlığını destekler. Kolesterolü düşürür. Lifli içeriğiyle mide ve bağırsakları güçlendirir.
- Sağlık
- 04.03.2020
- Gazete
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