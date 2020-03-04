Kokusuyla bile mutlu eden nane, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Kansızlıkla savaşıyor. Kas ve eklemleri güçlendiriyor. Hazımsızlığı önleyen nane, ağız kokusuna iyi geliyor. Dişleri güçlendiriyor. Hemoroitten koruyor.
Kansızlığa nane! İşte faydaları...
Kokusuyla bile mutlu eden nane, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Kansızlıkla savaşıyor. Kas ve eklemleri güçlendiriyor. Hazımsızlığı önleyen nane, ağız kokusuna iyi geliyor. Dişleri güçlendiriyor. Hemoroitten koruyor.
- Sağlık
- 04.03.2020
- Gazete
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