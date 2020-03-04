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Kansızlığa ! İşte faydaları...

Kokusuyla bile mutlu eden , sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. la savaşıyor. Kas ve eklemleri güçlendiriyor. Hazımsızlığı önleyen nane, ağız kokusuna iyi geliyor. Dişleri güçlendiriyor. Hemoroitten koruyor.

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Kansızlığa nane
Kokusuyla bile mutlu eden , sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Kansızlıkla savaşıyor. Kas ve eklemleri güçlendiriyor. Hazımsızlığı önleyen nane, ağız kokusuna iyi geliyor. Dişleri güçlendiriyor. Hemoroitten koruyor.

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