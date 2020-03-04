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Kahvenin fazlası panik yapar

Modern çağ hastalıklarından panik atak, kişinin sosyal yaşamını altüst ediyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. , düzensiz uyku ve aşırı kafein tüketiminin panik atağa neden olacağını söylüyor.

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Kahvenin fazlası panik yapar
Modern çağ hastalıklarından panik atak, kişinin sosyal yaşamını altüst ediyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. , düzensiz uyku ve aşırı kafein tüketiminin panik atağa neden olacağını söylüyor. "Panik atak, 10 dakika içinde şiddetlenir. Ani başlayan kalp çarpıntısı, titreme, terleme ve üşüme görülür" diyor.

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