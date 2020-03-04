Modern çağ hastalıklarından panik atak, kişinin sosyal yaşamını altüst ediyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Arzu Dalmış, düzensiz uyku ve aşırı kafein tüketiminin panik atağa neden olacağını söylüyor. "Panik atak, 10 dakika içinde şiddetlenir. Ani başlayan kalp çarpıntısı, titreme, terleme ve üşüme görülür" diyor.
Kahvenin fazlası panik yapar
Modern çağ hastalıklarından panik atak, kişinin sosyal yaşamını altüst ediyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Arzu Dalmış, düzensiz uyku ve aşırı kafein tüketiminin panik atağa neden olacağını söylüyor.
- Sağlık
- 04.03.2020
- Gazete
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