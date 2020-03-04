Omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz, küçük yaşlarda başlayıp, tedavi edilmediği takdirde kişinin yaşamını ciddi ölçüde etkileyebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, ihmal edilen bu hastalığın erken tanı ve tedaviyle önlenebileceğini söylüyor. Kız çocuklarında daha fazla görülen skolyoz, erken dönemde fark edildiğinde fizik tedavi ve korse gibi yöntemlerle düzeltilebiliyor. İlk 20 derecelik eğrilikler, sporla düzelebiliyor. 20-40 derece arasının korseyle, 45 derece ve üzerinin ise cerrahi tedaviyle iyileşeceğini sözlerine ekliyor.

Erken teşhis ve tedaviyle skolyozun ilerlemesi önlenebiliyor.