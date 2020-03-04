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Kadın düşmanı ! İşte önlemenin yolu

Omurga eğriliği olarak bilinen , küçük yaşlarda başlayıp, tedavi edilmediği takdirde kişinin yaşamını ciddi ölçüde etkileyebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. , ihmal edilen bu hastalığın erken tanı ve tedaviyle önlenebileceğini söylüyor.

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Kadın düşmanı skolyoz

Omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz, küçük yaşlarda başlayıp, tedavi edilmediği takdirde kişinin yaşamını ciddi ölçüde etkileyebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. , ihmal edilen bu hastalığın erken tanı ve tedaviyle önlenebileceğini söylüyor. Kız çocuklarında daha fazla görülen , erken dönemde fark edildiğinde fizik tedavi ve korse gibi yöntemlerle düzeltilebiliyor. İlk 20 derecelik eğrilikler, sporla düzelebiliyor. 20-40 derece arasının korseyle, 45 derece ve üzerinin ise cerrahi tedaviyle iyileşeceğini sözlerine ekliyor.

Erken teşhis ve tedaviyle skolyozun ilerlemesi önlenebiliyor.

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