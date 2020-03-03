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Tahin kan yapar

Vitamin deposu tahin, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı koruma sağlar. Kalp ve damar sağlığını korur. Kemiklere kuvvet verir. Hafızayı güçlendirir. Kansızlığı bitirir.

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Tahin kan yapar
Vitamin deposu tahin, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı koruma sağlar. Kalp ve damar sağlığını korur. Kemiklere kuvvet verir. Hafızayı güçlendirir. Kansızlığı bitirir.

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