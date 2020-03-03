Vitamin deposu tahin, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı koruma sağlar. Kalp ve damar sağlığını korur. Kemiklere kuvvet verir. Hafızayı güçlendirir. Kansızlığı bitirir.
Tahin kan yapar
Vitamin deposu tahin, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı koruma sağlar. Kalp ve damar sağlığını korur. Kemiklere kuvvet verir. Hafızayı güçlendirir. Kansızlığı bitirir.
- Sağlık
- 03.03.2020
- Gazete
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