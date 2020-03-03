Çinko deposu kabak çekirdeği, kolesterolü dengeler. Prostat hastalığı riskini azaltır. Saç dökülmesini önler. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını düzenler.
Sağlık için çekirdek
Çinko deposu kabak çekirdeği, kolesterolü dengeler. Prostat hastalığı riskini azaltır. Saç dökülmesini önler. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını düzenler.
- Sağlık
- 03.03.2020
- Gazete
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