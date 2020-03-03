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Sağlık için çekirdek

Çinko deposu kabak çekirdeği, kolesterolü dengeler. Prostat hastalığı riskini azaltır. Saç dökülmesini önler. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını düzenler.

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Sağlık için çekirdek
Çinko deposu kabak çekirdeği, kolesterolü dengeler. Prostat hastalığı riskini azaltır. Saç dökülmesini önler. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını düzenler.

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