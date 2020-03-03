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Prostata çetin ceviz

OMEGA-3 deposu ceviz, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. , suda bir gece bekletip tüketmek ise pek çok hastalığa derman oluyor. Sindirimi destekleyen ve bağırsakları güçlendiren ceviz, kabızlığı gideriyor. Adet sancısını dindiriyor. Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Kadınlarda yaşlanmayı yavaşlatıyor. Erkeklerde ise prostat sağlığını destekliyor. Prostat bezinin büyümesini önlüyor. .

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Prostata çetin ceviz
OMEGA-3 deposu ceviz, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. , suda bir gece bekletip tüketmek ise pek çok hastalığa derman oluyor. Sindirimi destekleyen ve bağırsakları güçlendiren ceviz, kabızlığı gideriyor. Adet sancısını dindiriyor. Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Kadınlarda yaşlanmayı yavaşlatıyor. Erkeklerde ise prostat sağlığını destekliyor. Prostat bezinin büyümesini önlüyor. .

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