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Maş fasulyesi göbeği eritir! Maş fasulyesinin faydaları nelerdir?

Sevilen kuru baklagillerden maş fasulyesi, içerdiği bitkisel proteinle vücuda güç veriyor. , metabolizmayı hızlandıran bu mucize yiyeceğin faydalarını sıralıyor. Posa içeriği yüksek olan fasulye bağırsak sisteminin çalışmasını düzenliyor. Kabızlığı önlüyor. Vücuda veriyor. Kolesterolü düşürüyor. Kalp rahatsızlığı olanların haftada iki kez tüketmesi öneriliyor. Karaciğer yağlanmasını önleyen maş fasulyesi tok tutarak göbeği eritiyor.

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Maş fasulyesi göbeği eritir
Sevilen kuru baklagillerden maş fasulyesi, içerdiği bitkisel proteinle vücuda güç veriyor. , metabolizmayı hızlandıran bu mucize yiyeceğin faydalarını sıralıyor. Posa içeriği yüksek olan fasulye bağırsak sisteminin çalışmasını düzenliyor. Kabızlığı önlüyor. Vücuda veriyor. Kolesterolü düşürüyor. Kalp rahatsızlığı olanların haftada iki kez tüketmesi öneriliyor. Karaciğer yağlanmasını önleyen maş fasulyesi tok tutarak göbeği eritiyor.

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