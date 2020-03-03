Sevilen kuru baklagillerden maş fasulyesi, içerdiği bitkisel proteinle vücuda güç veriyor. Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, metabolizmayı hızlandıran bu mucize yiyeceğin faydalarını sıralıyor. Posa içeriği yüksek olan fasulye bağırsak sisteminin çalışmasını düzenliyor. Kabızlığı önlüyor. Vücuda enerji veriyor. Kolesterolü düşürüyor. Kalp rahatsızlığı olanların haftada iki kez tüketmesi öneriliyor. Karaciğer yağlanmasını önleyen maş fasulyesi tok tutarak göbeği eritiyor.
Maş fasulyesi göbeği eritir! Maş fasulyesinin faydaları nelerdir?
Sevilen kuru baklagillerden maş fasulyesi, içerdiği bitkisel proteinle vücuda güç veriyor. Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, metabolizmayı hızlandıran bu mucize yiyeceğin faydalarını sıralıyor. Posa içeriği yüksek olan fasulye bağırsak sisteminin çalışmasını düzenliyor. Kabızlığı önlüyor. Vücuda enerji veriyor. Kolesterolü düşürüyor. Kalp rahatsızlığı olanların haftada iki kez tüketmesi öneriliyor. Karaciğer yağlanmasını önleyen maş fasulyesi tok tutarak göbeği eritiyor.
- Sağlık
- 03.03.2020
- Gazete
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