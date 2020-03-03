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ve isteği artırır! Kırmızıbiberin faydaları nelerdir?

en renkli hali olan , sağlığı koruyor. C vitamini deposu olan kırmızıbiber, e savaş açıyor. Kalp hastalıklarına karşı koruyarak kriz riskini azaltıyor. Prostat ve rahim kanserinden koruyan kırmızıbiberin diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

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Şifanın en renkli hali olan kırmızıbiber, sağlığı koruyor. C vitamini deposu olan , e savaş açıyor. Kalp hastalıklarına karşı koruyarak kriz riskini azaltıyor. Prostat ve rahim kanserinden koruyan kırmızıbiberin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

● Sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı engeller.

ve isteği artırır.

● Stresi azaltır. Sakinleştirir.

● kolesterolü düşürür.

● Romatizma ağrılarını azaltır.

● İştah açar.

● İshali engeller.

● Eklem iltihaplarını tedavi eder.

● Meme, mide, mesane, karaciğer ve akciğer kanserinden korur.

● Hafıza ve beyin sağlığını korur.

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