Şifanın en renkli hali olan kırmızıbiber, sağlığı koruyor. C vitamini deposu olan kırmızıbiber, kansere savaş açıyor. Kalp hastalıklarına karşı koruyarak kriz riskini azaltıyor. Prostat ve rahim kanserinden koruyan kırmızıbiberin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
● Sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı engeller.
● Cinsel gücü ve isteği artırır.
● Stresi azaltır. Sakinleştirir.
● kolesterolü düşürür.
● Romatizma ağrılarını azaltır.
● İştah açar.
● İshali engeller.
● Eklem iltihaplarını tedavi eder.
● Meme, mide, mesane, karaciğer ve akciğer kanserinden korur.
● Hafıza ve beyin sağlığını korur.
● Sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı engeller.
● Cinsel gücü ve isteği artırır.
● Stresi azaltır. Sakinleştirir.
● kolesterolü düşürür.
● Romatizma ağrılarını azaltır.
● İştah açar.
● İshali engeller.
● Eklem iltihaplarını tedavi eder.
● Meme, mide, mesane, karaciğer ve akciğer kanserinden korur.
● Hafıza ve beyin sağlığını korur.
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