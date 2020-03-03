Toplumda kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kadınlarda daha sık görülüyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rıza Azeri, ihmal edildiğinde kırıklara neden olan kemik erimesiyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
MENOPOZ SONRASI...
Kemiklerin, vücut bütünlüğünü ve yapısını koruma, organları koruma, kasların tutunmasını sağlama gibi görevleri bulunuyor. Sürekli kendini yenileyen kemikler, yıllara yenik düşüyor. Kemik yapımı çocuklukta daha fazlayken, yaşın ilerlemesiyle birlikte yapım azalıyor ve yıkım artıyor. Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik kemik yıkımını daha fazla artırıyor. Kemik erimesi daha çok ileri yaşta ve menopoz döneminde görülüyor.
DOĞRU BESLENMELİ
Bu hastalıktan korunmak için erken yaşlarda önlem almak gerekiyor. Özellikle kapalı mekan çalışanlarda, gıdalarla yeterli kalsiyum alamayanlarda; kemik problemleri çok daha erken yaşlarda başlıyor. Hastalık, kemik yoğunluğu ölçüm testiyle tespit ediliyor.
KAMBURLUĞU HAFİFE ALMAYIN
Menopoza giren tüm kadınlara yapılması gereken kemik yoğunluğu ölçümü testi osteoporoz önleme ve tedavi takibi için de büyük önem taşıyor. 15-20 dakika gibi kısa sürede ve ağrısız yapılan testle, kemik yoğunluğu ölçülüyor. Özellikle menopoz sonrasında ortaya çıkan ve sinsice ilerleyen kemik erimesi sonucu boy kısalması, kamburluk, ani kemik kırılmaları görülüyor.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Şu faktörler, kemik erimesi riskini artırıyor: Ailede kemik erimesi hastalığının bulunması, zayıflık, cinsiyet ve erken menopoz, kalsiyumdan düşük beslenme, hareketsiz yaşam, fazla kahve tüketimi ve güneşten fazla yararlanmama.
A'DAN Z'YE KEMİK SAĞLIĞI - FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI DR. RIZA AZERİ
YARIN: BESLENMENİN ÖNEMİ
MENOPOZ SONRASI...
Kemiklerin, vücut bütünlüğünü ve yapısını koruma, organları koruma, kasların tutunmasını sağlama gibi görevleri bulunuyor. Sürekli kendini yenileyen kemikler, yıllara yenik düşüyor. Kemik yapımı çocuklukta daha fazlayken, yaşın ilerlemesiyle birlikte yapım azalıyor ve yıkım artıyor. Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik kemik yıkımını daha fazla artırıyor. Kemik erimesi daha çok ileri yaşta ve menopoz döneminde görülüyor.
DOĞRU BESLENMELİ
Bu hastalıktan korunmak için erken yaşlarda önlem almak gerekiyor. Özellikle kapalı mekan çalışanlarda, gıdalarla yeterli kalsiyum alamayanlarda; kemik problemleri çok daha erken yaşlarda başlıyor. Hastalık, kemik yoğunluğu ölçüm testiyle tespit ediliyor.
KAMBURLUĞU HAFİFE ALMAYIN
Menopoza giren tüm kadınlara yapılması gereken kemik yoğunluğu ölçümü testi osteoporoz önleme ve tedavi takibi için de büyük önem taşıyor. 15-20 dakika gibi kısa sürede ve ağrısız yapılan testle, kemik yoğunluğu ölçülüyor. Özellikle menopoz sonrasında ortaya çıkan ve sinsice ilerleyen kemik erimesi sonucu boy kısalması, kamburluk, ani kemik kırılmaları görülüyor.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Şu faktörler, kemik erimesi riskini artırıyor: Ailede kemik erimesi hastalığının bulunması, zayıflık, cinsiyet ve erken menopoz, kalsiyumdan düşük beslenme, hareketsiz yaşam, fazla kahve tüketimi ve güneşten fazla yararlanmama.
A'DAN Z'YE KEMİK SAĞLIĞI - FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI DR. RIZA AZERİ
YARIN: BESLENMENİN ÖNEMİ
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